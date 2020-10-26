السفارة البريطانية قلقة ازاء العنف الذي رافق بعض الاحتجاجات

2020/10/26 | 12:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت السفارة البريطانية في العراق ،

عن قلقها إزاء أعمال العنف وإلاصابات

التي تعرضت لها قوات الأمن العراقية

والمتظاهرين في بغداد .

و دعت الحكومة لحماية حق التظاهر ،

طالبت المتظاهرين بممارسة حقوقهم في

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