الكاظمي : تظاهرات بغداد كانت استذكاراً سلمياً لأحداث تشرين

2020/10/26 | 12:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان تظاهرات بغداد كانت استذكاراً سلمياً لأحداث تشرين.

وذكر الكاظمي في تغريدة له تابعته وكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الاثنين،ان "الغالب الأعم من المتظاهرين السلميين أثبتوا التزامهم ووطنيتهم".

واضاف "كان هناك بعض المتجاوزين على قواتنا الأمنية البطلة التي أبدت أعلى درجات ضبط النفس والالتزام وقدّمت التضحيات".

واشار الى ان "هذه الأحداث يجب أن تكون دروساً لنا جميعا.



وحدتنا هي الأمل".

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