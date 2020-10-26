الصين تعتزم فرض عقوبات على شركات أميركية باعت أسلحة إلى تايوان

2020/10/26 | 12:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، إن بكين تعتزم فرض عقوبات على الشركات والكيانات الأميركية التي شاركت في بيع الأسلحة إلى تايوان.

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