الكاظمي: اغلب المتظاهرين أثبتوا التزامهم ووطنيتهم

2020/10/26 | 12:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بسلمية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى يوم أمس.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر: تظاهرات بغداد كانت استذكاراً سلمياً لأحداث تشرين، الغالب الأعم من المتظاهرين السلميين أثبتوا التزامهم ووطنيتهم

واضاف: كان هناك بعض المتجاوزين على قواتنا الأمنية البطلة التي أبدت أعلى درجات ضبط النفس والالتزام وقدّمت التضحيات.



هذه الأحداث يجب أن تكون دروساً لنا جميعا.



وحدتنا هي الأمل.

PUKmedia متابعة ‌

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