نائب بالنواب العراقي: لا توجد أزمة مالية بالبلاد وإنما فساد وسوء إدارة

2020/10/26 | 12:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال عضو مجلس النواب العراقي، برهان المعموري، إن البلاد لا تعاني من أزمة مالية وإنما من الفساد وسوء الإدارة.وأضاف النائب المعموري، بحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن العراق بلد متعدد الموارد الطبيعية ومتنوع الخيرات، وفيه من مصادر …

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