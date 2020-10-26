تكريم الطلبة المتفوقين في بعشيقة وبحزاني من قبل مركزَي لالش

2020/10/26 | 12:16 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر بحضور شخصيات دينية واجتماعية وثقافية، تم تكريم طلاب وطالبات بعشيقة وبحزاني المتفوقين والحاصلين على معدل اكثر من 95% والناجحين من الدور الأول، بدعم من السادة روزبياني ورفعت سمو، بالتعاون والتنسيق مع مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني وفرع بعشيقة، وعلى قاعة لالش بحزاني.السيد رعد طارق مدير مركز لالش فرع …

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