الكاظمي تعليقا على تظاهرات الأمس: المتظاهرون السلميون أثبتوا التزامهم ووطنيتهم

2020/10/26 | 12:16 - المصدر: NRT عربية

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رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

فوتو: أرشيف

منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

علق رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين، على التظاهرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد وبعض المدن بالتزامن مع مرور سنة على انطلاق الاحتجاجات الشعبية الواسعة في تشرين الأول من العام الماضي.

وقال الكاظمي، في تدوينة على "تويتر" اليوم، 26 تشرين الأول 2020، إن "تظاهرات بغداد كانت استذكارا سلميا لأحداث تشرين، الغالب الأعم من المتظاهرين السلميين أثبتوا التزامهم ووطنيتهم، وكان هناك بعض المتجاوزين على قواتنا الأمنية البطلة التي أبدت أعلى درجات ضبط النفس والالتزام وقدمت التضحيات".

وأضاف أن "هذه الأحداث يجب أن تكون دروسا لنا جميعا".

وختم بالقول " وحدتنا هي الأمل".





وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أكد في تغريدات أمس، ان " الواجب الأول للقوات الأمنية هو حماية المتظاهرين وحقهم في التعبير عن آرائهم، وفي نفس الوقت أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية قواتنا الأمنية التي تقوم بواجبها".

وشدد الكاظمي، على توجيهاته السابقة في التعامل مع المواقف بمهنية والتزام الواجبات المحددة إزاء الأجهزة الأمنية، ومختلف صنوف القوات المسلحة.

ر.إ

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