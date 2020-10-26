2020/10/26 | 12:23 - المصدر: عين العراق

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النهج الوطني تؤكد أن تصريحات ماكرون المسيئة أشرّت على حماقة شديدة تنشر مشاعر الكراهية و الخصومة بين الشعوب

بغداد/..أكد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة ان موقف الرئيس الفرنسي ماكرون بدعم الإساءة للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم وتوصيف هذا الاستهتار بمشاعر المسلمين والتطاول على مقدساتهم على انه حرية تعبير يدلل على تناقض واضح بين شعارات دولة فرنسا و سلوكها العملي وتكشف عن ازدواجية مفضوحة تؤسس لمنهج عنجهي بالتعامل مع المقدسات الدينية عمومًا .

واضاف في بيان صحفي ان "تصريحات ماكرون المسيئة عبرت عن عقلية تنتمي لحقبة متاخرة ومتخلفة كثيرا عن الحضارة والمدنية وأشرّت على حماقة شديدة تنشر مشاعر الكراهية و الخصومة بين الشعوب عمومًا ومواطني شعبه خصوصًا" .

وتابع "من المستغرب جدا ان تفرز دول ديمقراطية وشعوب تؤمن بمبادئ حقوق الإنسان و حاكمية القانون رؤوساء يمثلون أسوأ أخلاقيات الاستبداد الفكري والانغلاق الثقافي ويمارسون سلوكيات تهدد استقرار مجتمعاتهم ".انتهى4

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