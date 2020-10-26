عضو الامن والدفاع النيابية يكشف عن وجود توافق سياسي لتمرير قانون التجنيد الالزامي

2020/10/26 | 12:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي عن وجود توافق سياسي لتمرير قانون التجنيد الالزامي.وقال العزاوي ان “المرحلة الراهنة في البلاد تتطلب الاسراع بحسم اقرار قانون التجنيد الالزامي نظرا لمزاياه الايجابية الكثيرة بالاضافة الى انعاش الموسسة العسكرية … Readmore

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