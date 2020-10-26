العتبة العسكرية: اكملنا كامل الاستعدادت الأمنية والخدمية لزيارة الامام العسكري (ع)

2020/10/26 | 12:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أعلنت العتبة العسكرية في سامراء , الاثنين , عن استكمال كافة الاستعدادات لاستقبال الزائرين من مختلف محافظات العراق بمناسبة استشهاد الامام حسن العسكري (رض) , مرجحة وصول عشرات الالاف من الزائرين الى المرقد الشريف .وقال الأمين العام للعتبة الشيخ ستار المرشدي في تصريح لـ المعلومة / , ان ” العتبة العسكرية ومنذ مدة اجرت عدة اجتماعات امنية وإدارية وخدمية لغرض إنجاح الزيارة لمناسبة استشهاد الامام الحسن العسكري (ع)”.وأضاف ان ” العتبة استقبلت امس الاحد قائد شرطة محافظة صلاح الدين اللواء الحقوقي قنديل خليل محمد الجبوري وقائمقام سامراء محمود خلف ونائب قائد الشرطة , حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في المجال الامني والخدمي لإنجاح الزيارة وتوفير سبل الراحة للزائرين الوافدين الى سامراء”.وبشأن اعداد الزائرين رجح المرشدي “وصول عشرات الالاف من الزائرين الى المرقد الشريف ” .



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