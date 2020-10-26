2020/10/26 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | مجلس أمن كردستان يكشف عن إحباط عدد من الهجمات الإرهابية خلال الأيام الماضية.

– المجلس يعلن اعتقال عدد من الارهابيين المتورطين بتلك العمليات.

– مجلس أمن كردستان: حزب العمال الكردستاني متورط بالتخطيط لتنفيذ احدى العمليات الارهابية داخل الاقليم.

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