2020/10/26 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي : تظاهرات بغداد كانت استذكارا سليما لأحداث تشرين.

– الكاظمي : قواتنا الأمنية أبدت أعلى درجات ضبط النفس بالتعامل مع التظاهرات.

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