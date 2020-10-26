2020/10/26 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان:

أسايش إقليم تحبط عمليتان ارهابية خلال الايام المنصرمة وتعتقل عدد من الاشخاص على صلة بالعملياتالعملية الاولى اسفرت عن اعتقال 12 شخصا تابعا لحزب احزب العمال الكردستاني العملية الاولى كانت خاصة بالهجوم على قنصلية في أربيل وقتصل شخصية دبلومسية داخل القنصلية والهجوم على شركة خاصة تابعة للببلاد المستهدفة قنصليتهابعد المتابعة لاربعة أشهر استعطاعت مؤسسة الاسايش من الحفاظ على حياة المواطنين واعتقلت 12 شخصا بينهم اثنين من سوريا تم اعتقالهم وفقا للمادة 1 من قانون 21 لسنة 2003 العملية الثانيةبعد سنة من المتابعة تمكنت قوات الأسايش من اعتقال 8 أشخاص وجميعهم من المواطنين العراقيين وهذه المجموعة كانت تحاول قتل محافظ أحدى محافظات كردستان ونفذوا عمليات إرهابية باقليم كردستان عام وفي دهوك بشكل خاصوكانت لهم مخططات في تأجيج الوضع الأمني وسيتم تقديم جميع المعتقلين للقضاء المجموعة الثالثة من المعتقلين بعد متابعة عام كامل اعتقلت قوات الشرطة 7 من المواطنين العراقيين والعمليات مستمرة للبحث عن عدد آخر من المشتية والذين يمثلون شبكة من المشتبة بهم منذ سنوات والمجموعة الأخيرة كانت ترنو لقتل مسؤول في الاستخبارات داخل الإقليم ومحقق عدلي وهذه المجموعة لها اتصالات مع أطراف من حزب االعمال الكردستاني وتبادلت المعلومات معهم مؤسسة الأسايش العامة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسايش تعلن اعتقال متورطين بمقتل دبلوماسي في اربيل واحباط محاولة لاغتيال مسؤول كبير بكردستان- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسايش تعلن اعتقال متورطين بمقتل دبلوماسي في اربيل واحباط محاولة لاغتيال مسؤول كبير بكردستان- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).