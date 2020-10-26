2020/10/26 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، اليوم الاثنين، أن الحكومة تحتاج إلى أثنين تريليون دينار عراقي لتجاوز العجز المالي للأشهر الثالثة المقبلة، بالتالي لن نوافق على أكثر من هذا المبلغ.





وقال السعداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين هو من مهمة الحكومة، وليس له علاقة بقانون الاقتراض"، مبينا أن "الحكومة تحتاج إلى 18 تريليون دينار لسد العجز المالي للأشهر الثالثة المقبلة".





وأضاف أن "إيرادات الحكومة للأشهر المقبلة ستكون بحدود 16 تريليون، بالتالي لن نوافق للحكومة إلا على 2 تريليون دينار فقط"، معربا عن "استغرابه من إصرار الحكومة اقتراض مبلغ 41 تريليون".





وبين نحن "لن نوافق على مبلغ 41 تريليون لان بعد ذلك سنعلن عن إفلاسنا"، متسائلا "ماذا تفعل الحكومة بهذا المبلغ ولماذا ترفض تزويدنا بالبيانات المالية".

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يتوقع ’’إفلاس العراق’’ إذا مرر قانون الاقتراض: لن نصوت لأكثر من تريليوني دينار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يتوقع ’’إفلاس العراق’’ إذا مرر قانون الاقتراض: لن نصوت لأكثر من تريليوني دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).