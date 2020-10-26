الكاظمي يغرد بشأن تظاهرات أمس وما رافقها من احداث

2020/10/26 | 12:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الاثنين (26 تشرين الأول 2020)، بشأن

تظاهرات يوم أمس والأحداث التي رافقتها

في الذكرى الأولى لاحتجاجات 25 تشرين.

وقال الكاظمي، في تغريدة عبر منصة

"تويتر"، إن "تظاهرات بغ

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