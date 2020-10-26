وزير الصحة يدعو المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية

2020/10/26 | 12:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان، جميع المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايور كورونا.

وقال وزير الصحة الدكتور سامان برزنجي خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة السليمانية: ان الاوضاع الصحية لوباء كورونا خطيرة جدا ونحن في وزارة الصحة نعمل على توفير جميع المستلزمات المطلوبة لمواجهة هذا الوباء.

واضاف: ان نسبة الاصابات في جميع محافظات اقليم كوردستان في ازدياد مستمر، وهذا بسبب عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية.

وتابع: ان وزارة الصحة ستعمل على تشديد الاجراءات الوقائية، مشيرا الى ان كثافة الفايروس داخل المجتمع كبيرة جداً ولدينا امل كبير بان يقوم المواطنين بارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات.

واوضح: هناك سبب آخر لزيادة اعداد الوفيات بكورونا هو اهمال المصابين لصحتهم وعدم مراجعة المستشفيات، ونحن ندعو جميع المواطنين التي تظهر عليهم اعراض الاصابة الى مراجعة المستشفيات باسرع وقت لان المراجعة عند انتشار الفايروس وفي المراحل الاخيرة لن تفيد او ستكون مارحل العلاج طويلة جداً.

PUKmedia خاص ‌

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