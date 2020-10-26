الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً مع مراقبة تطورات كورونا

2020/10/26 | 12:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع إصابات الوباء.

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