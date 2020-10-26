أسس الوقاية من سرطان الجلد - مصعب قاسم عزاوي

2020/10/26 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي أولاً: حقائق عامة:يعتبر سرطان الجلد النموذج الأكثر شيوعاً للسرطانات في أمريكا الشمالية، وهو يحتل المرتبة الثانية في أكثر السرطانات وقوعاً على المستوى الكوني.و إن سرطان الجلد يمثل نوعاً من السرطانات القابلة للشفاء، وبنتائج مبهرة جداً في حال الكشف المبكر عنه، وقد تصل معدلات الحياة عند أولئك الذين عولجوا من سرطان جلد في مراحله الأولى أي من خلال الكشف المبكر عنه والتداخل العلاجي في وقت ......





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