2020/10/26 | 12:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- تداول روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير يرصد لحظة تعرُّض مراسل تلفزيوني للسرقة في وضح النهار.



وذلك بينما كان يقدم بثًا مباشرًا، من العاصمة الأرجنتينية “بوينس آيرس”.



وكان الأرجنتيني دييغو ديماركو مراسل محطة “إن فيفو إل نيف” الإخبارية يمسك بهاتفه وعلى وشك التحدث أمام الكاميرا في بوينس آيرس، عندما انتشل لص هاتفه وهرب.



[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لحظة سرقة هاتف مراسل تلفزيوني في بث مباشر وكالة الصحافة المستقلة.

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