2020/10/26 | 12:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الاثنين، إن بلاده ستفرض عقوبات على كيانات أمريكية بسبب مشاركتها في بيع أسلحة أمريكية إلى تايوان.



ووفقا للمتحدث فإن العقوبات ستفرض على شركات “لوكهيد مارتن” و”بوينغ للدفاع” و”رايثيون”.



والأسبوع الماضي، قالت الخارجية الصينية، إن موافقة الولايات المتحدة على مبيعات أسلحة محتملة بقيمة 1.8 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تفرض عقوبات على شركات امريكية وكالة الصحافة المستقلة.

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