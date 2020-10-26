2020/10/26 | 12:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن مصرف الرشيد، الاثنين، شمول كافة فروعه في بغداد والمحافظات بترويج معاملات منح قرض ترميم الوحدات السكنية.



واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تشرين الأول 2020)، أن "مبلغ القرض حدد ب(٤٠) مليون دينار لموظفي دوائر الدولة و(٣٠)مليون دينار للمواطنين من غير الموظفين".

واضاف، ان "التعليمات التي وضعها المصرف تضمنت منح الموظفين الموطنة رواتبهم بدون كفيل اما الغير موطنة رواتبهم من الموظفين والمواطنين تمنح لهم بشرط الكفيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يعلن شمول كل فروعه بالمحافظات بقروض ترميم وحدات السكن) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يعلن شمول كل فروعه بالمحافظات بقروض ترميم وحدات السكن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).