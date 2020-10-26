المالية النيابية تكشف عن توافقات بشأن تمرير قانون الاقتراض

2020/10/26 | 12:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، وجود توافق على تمرير قانون الاقتراض في مجلس النواب، فيما اشارت الى ان مبلغ سد العجز والبالغ 41 ترليون دينار كبيرا جدا ولدى البرلمان تحفظات بشأنه.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي اليوم (26 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "قانون تمويل العجز المالي تمت قراءته قراءة أولى وهناك اتفاق لتمرير القانون، لكن بعد إجراء التعديلات على الصيغة التي أرسلتها الحكومة".

وبين أن "اللجنة قررت عقد عدة جلسات و استضافات مع وزارة المالية، وكذلك مع البنوك التي سنلجأ الى الاقتراض منها".

من جانبه أكد عضو مجلس النواب يحيى العيثاوي، أن "البرلمان لديه تحفظات على قانون العجز المالي، حيث أن المبلغ المطلوب 41 ترليون دينار، وهو مبلغ كبير جدا".

وأضاف أن "العجز الذي من الممكن تسديد الرواتب من خلاله، لا يتجاوز 3 ترليون للشهر الواحد، أي بحدود 9 الى 10 ترليون"، مرجحاً أن "هذا المبلغ هو الذي سيصوت عليه مجلس النواب".





وكان مجلس النواب قد أنهى السبت الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي.

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