ترجيحات بتسجيل فرنسا 100 ألف إصابة جديدة بكورونا يومياً

2020/10/26 | 12:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مستشار طبي للحكومة الفرنسية لإذاعة (آر.تي.إل) اليوم الإثنين، إنه قد تكون هناك 100 ألف إصابة جديدة “بكوفيد-19” في فرنسا يومياً، أي أكثر من ضعف أحدث الأرقام المعلنة.

وأضاف رئيس المجلس العلمي البروفيسور جان فرانسوا دلفريسي الذي يقدم المشورة للحكومة فيما يتعلق بالجائحة، “يُحتمل أن يكون هناك أكثر من 50 ألف حالة يومياً.



نحن في اللجنة العلمية نقدر أننا في نطاق 100 ألف حالة يومياً”.

كانت وزارة الصحة قد قالت في بيان أمس الأحد، إن فرنسا سجلت عدداً قياسياً لحالات العدوى الجديدة بلغ 52010 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية في ظل اجتياح الموجة الثانية من التفشي لأوروبا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في فرنسا إلى مليون و138507 حالات لتتجاوز البلاد بذلك الأرجنتين وإسبانيا وتصبح في المركز الخامس على مستوى العالم من حيث عدد حالات الإصابة بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا.

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