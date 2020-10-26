2020/10/26 | 12:54 - المصدر: عين العراق

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الرشيد يعلن شمول فروعه كافة بترويج معاملات قرض ترميم الوحدات السكنية

بغداد /...اعلن مصرف الرشيد اليوم الاثنين ، عن شمول فروعه في بغداد والمحافظات كافة ، بترويج معاملات منح قرض ترميم الوحدات السكنية .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "عين العراق نيوز": ان مبلغ القرض حدد بـ(٤٠) مليون دينار لموظفي دوائر الدولة و(٣٠)مليون دينار للمواطنين من غير الموظفين".

واضاف ان" التعليمات التي وضعها المصرف تضمنت منح الموظفين الموطنة رواتبهم القروض بدون كفيل ، اما غير الموطنة رواتبهم من الموظفين والمواطنين ، فتمنح لهم بشرط الكفيل".انتهى4

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