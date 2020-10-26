2020/10/26 | 12:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- يتميز متجر تطبيقات جوجل بلاى باحتوائه على الكثير من الألعاب المجانية على هواتف أندرويد، التى تتضمن الكثير من المغامرات، كما تتميز بأن كثير منها يعتبر ألعاب خفيفة لا تشغل مساحة كبيرة من المساحة الداخلية للهاتف، كما انها مسلية للغاية وقت الفراغ ولا ترهق البطارية عند تشغيلها لوقت طويل، وذكر موقع Android Authority أفضل 5 تطبيقات للالعاب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أفضل 5 ألعاب مجانية لهواتف أندرويد – فيديو وكالة الصحافة المستقلة.

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