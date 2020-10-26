مصرف الرشيد يعلن عن ترويج قرض ترميم الوحدات السكنية للموظفين والمواطنين

2020/10/26 | 12:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن مصرف الرشيد اليوم الاثنين ، عن شمول كافة فروعه في بغداد والمحافظات بترويج معاملات منح قرض ترميم الوحدات السكنية “.

واوضح المكتب الاعلامي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان مبلغ القرض حدد ب(٤٠) مليون دينار لموظفي دوائر الدولة و(٣٠)مليون دينار للمواطنين من غير الموظفين”.

واضاف ان” التعليمات التي وضعها المصرف تضمنت منح الموظفين الموطنة رواتبهم بدون كفيل اما الغير موطنة رواتبهم من الموظفين والمواطنين تمنح لهم بشرط الكفيل”.

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