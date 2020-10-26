حمادي احمد يستقيل من منصبه الاداري

2020/10/26 | 13:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

قرر لاعب فريق الكرة وعضو الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، حمادي احمد، تقديم استقالته من منصبه الاداري بسبب لوائح تطبيعية اتحاد الكرة.

وقال مصدر في الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “التطبيعية منعت احمد ن اللاعب في المباراة السابقة امام الكهرباء بسبب الوائح التي تمنعه الجمع بين صفتين”.

واوضح أن “هذا الامر احرج حمادي كثيراً، حيث قرر اخيراً الاستقالة من منصبه الاداري والاستمرار في اللعب بطلب من جماهير الصقور”، مشيراً إلى أن “حمادي يرى انه بإمكانه تقديم المزيد للصقور كلاعب”.

يذكر ان اللاعب شاهد مباراة الفريق امام الكهرباء من المدرجات.



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