إصابات «كورونا» حول العالم تتجاوز 43 مليوناً

2020/10/26 | 13:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس «كورونا» أن إجمالي عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 43 مليوناً، حتى صباح اليوم الاثنين.وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 43 مليوناً وتسعة آلاف حالة.كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 29 مليوناً، بينما تجاوز عدد الوفيات مليوناً و153 ألف حالة.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا والمكسيك وبيرو والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وإيران وإيطاليا وتشيلي.كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات «كورونا» حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



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محمد شفيق, [26.10.20 12:25]ديالى تعطي ضوءً اخضرا لاغلاق اول مخيم للنازحين بعد حزيران 2014المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، عن اعطاء ضوء اخضر باغلاق اول مخيم للنازحين بعد حزيران 2014.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” حكومة ديالى المحلية اعطت ضوء اخضر باغلاق مخيم معسكر سعد للنازحين قرب بعقوبة وهو اول مخيم للنازحين يجري اغلاقه بعد احداث حزيرات 2014″.واضاف الحيالي،ان” المخيم والذي يضم حاليا اكثر من 150 اسرة نازحة جرى التريث باغلاق المخيم لاشهر طويلة بسبب تداعيات جائحة كورونا”.وأوضح أن “الاسر امامها خياريين الاول الانتقال الى مخيمات الوند في خانقين او الانتقال الى مناطقهم المحررة او اي ماوى اخر”، لافتا الى ان “عملية الاغلاق تجري من خلال لجنة حكومة فيها ممثليين من عدة دوائر”.وتسببت احداث حزيران الاسود في ديالى في انشاء 4 مخيمات للنازحين لاستيعاب الالاف الاسر النازحة من المناطق التي اجتاحها داعش”.انتهى 25 ف

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