مرجحاً ارتفاع الدين الحكومي.. صندوق النقد الدولي يؤكد أن إيرادات العراق انخفضت لنحو النصف في 2020

2020/10/26 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

نشر صندق النقد الدولي، الاثنين (26 تشرين الأول 2020)، تقريراً بعنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، فيما أشار إلى أن العراق وفي ظل تراجع أسعار النفط وإنتاجه، تشير البيانات المتاحة إلى انهيار الإيرادات النفطية خلال النصف الأول من عام 2020 بنسب تصل إلى 50%.

وقال التقرير الذي نشره صندوق النقد، واطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "الديناميكية المتوقعة ستؤدي إلى زيادة الدين الحكومي وبلوغه مستويات مرتفعة على المدى المتوسط في بعض البلدان (مثل الجزائر والعراق والكويت والمغرب وتصاعد المخاوف بشأن استمرارية القدرة على تحمل الدين في البلدان التي كانت أرصدة ديونها المبدئية كبيرة (مثل البحرين وعمان)".

وأضاف، أن "التوقعات فيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان تشير إلى ارتفاع وسيط الدين الحكومي وتجاوزه 70% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، انعكاسا لارتفاع رصيد الدين في فترة ما قبل كوفيد-19 في البلدان المستوردة للنفط والسرعة المتوقعة لتراكم الدين في البلدان المصدرة للنفط، ومن بينها الجزائر والبحرين والعراق وعمان".

وتابع التقرير، أنه "بالنظر إلى النوبات التاريخية من ضبط أوضاع المالية العامة داخل كل مجموعة بلدان على مدار الفترة من 2003-2019، تبدو عملیات الضبط التراكمي المتوقعة على مدى ثلاث سنوات من 2021 إلى 2023 متفائلة في حالة جميع البلدان المستوردة للنفط وفي حالة العراق".

وأوضح الصندوق في تقريره، أن "البلدان المصدرة للنفط وبلدان رئيسية أخرى منتجة للنفط (أوبك) التي تم إبرامها في إبريل وتمديد العمل بها في يونيو (والتي نتج عنها تخفيض إنتاج النفط)، في الحفاظ على استقرار أسعار النفط واسترداد ما يزيد على 50% من الخسائر المسجلة منذ نهاية 2019، وإن ظل سعر التداول في الوقت الحالي أقل من مستواه في مرحلة ما قبل كوفید-19 بنسبة 40%".

وأكد أنه "وفي ظل تراجع أسعار النفط وإنتاجه، تشير البيانات المتاحة إلى انهيار الإيرادات النفطية خلال النصف الأول من عام 2020 بنسب تصل إلى 50% (في العراق)، وعلى المدى القريب والمتوسط، يظل العرض الزائد والمخزونات الكبيرة من مصادر القلق القائمة، بينما يستمر انخفاض الطلب بسبب تدني حركة السفر الجوي".

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