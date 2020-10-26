2020/10/26 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تصدرت أغلفة الصحف الرياضية في إسبانيا اليوم الاثنين، خاصة المقربة من البيت الكاتالوني، في تسريب خطير يفضح تورط لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، في خسارة نادي برشلونة على ملعبه كامب نو، ضد ريال مدريد، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الكلاسيكو الأخير بين الناديين الكاتالوني والمدريدي، أقيم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، بصافرة الحكم خوان مارتينيز مونوير، الذي احتسب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 63، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، تم ترجمتها إلى هدف ثانٍ بواسطة القائد سيرجيو راموس، حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بين العملاقين.

والتقت صحيفة سبورت الإسبانية، بحسب ما نشرته عبر الصفحة الأولى في عددها الورقي الصادر صباح اليوم الإثنين، بسكان الحي الذي يقطنه الحكم مارتينيز، وتأكدت منهم بأنه ضمن مشجعي النادي المدريدي، ليس ذلك فقط، بل أن والده أحد أبرز مؤسسي رابطة جماهير ريال مدريد.

الصحيفة نقلت تصريحات جيرانه، وشددت في السياق ذاته، أن:" نادي برشلونة قرر بعد الاطلاع على ما يثبت أن خوان مارتينيز مدريدي متعصب، تقديم شكوى إلى لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ضد الحكم، بعد ما وصفته الصحفية بـ"إثارته الجدل"، داخل الملعب وخارجه".

وشن نجوم الفريق الأول في برشلونة، ومسؤوليه، في وقت سابق، هجومًا عنيفًا ضد حكم مباراة الكلاسيكو، خاصة المدير الفني رونالد كومان، الذي لم يترك بابًا يعترض من خلاله على قرارت التحكيم، إلا وطرقه، حيث سربت تقارير صحفية حديثه الساخن مع الحكم ، كما غرد عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، بجانب تصريحات خاصة أدلى بها في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد نهاية المباراة.

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