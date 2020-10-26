2020/10/26 | 13:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تعلن إصابة عشرات المنتسبين جراء اعتداء “المندسين”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تعلن إصابة عشرات المنتسبين جراء اعتداء “المندسين”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).