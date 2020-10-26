تركيا تعلن اعتقال مسؤول “داعش” في الموصل العراقية

2020/10/26 | 13:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادذكرت وسائل إعلان تركية، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن ألقت القبض على أربعة أشخاص ينتمون لتنظيم الدولة “داعش” في ولاية يوزغات وسط البلاد، بينهم قيادي كبير. وقالت قناة “تي آر تي” الإخبارية، إنه بالتنسيق مع الادعاء العام في ولاية يوزغات، ألقي القبض على أربعة أشخاص من العراق، تبين أنهم يتبعون لولاية الموصل في تنظيم …

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