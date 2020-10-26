اصابة شرطي بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل

2020/10/26 | 13:08 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/ اصيب شرطي بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل .وقال مصدر امني للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/:" ان عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تعود لشرطي في قرية (الحاج علي ) ضمن ناحية القيارة 60 كم جنوب الموصل ، واسفر الانفجار عن اصابة الشرطي بجروح ، تم نقله على اثرها الى المستشفى "./انتهى

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