انخفاض أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

2020/10/26 | 13:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية الاثنين في العراق....

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