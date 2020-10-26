2020/10/26 | 13:08 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية الاثنين في العراق....
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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