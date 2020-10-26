ديالى تعطي ضوءً اخضرا لاغلاق اول مخيم للنازحين بعد حزيران 2014

2020/10/26 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، عن اعطاء ضوء اخضر باغلاق اول مخيم للنازحين بعد حزيران 2014.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” حكومة ديالى المحلية اعطت ضوء اخضر باغلاق مخيم معسكر سعد للنازحين قرب بعقوبة وهو اول مخيم للنازحين يجري اغلاقه بعد احداث حزيرات 2014″.واضاف الحيالي،ان” المخيم والذي يضم حاليا اكثر من 150 اسرة نازحة جرى التريث باغلاق المخيم لاشهر طويلة بسبب تداعيات جائحة كورونا”.وأوضح أن “الاسر امامها خياريين الاول الانتقال الى مخيمات الوند في خانقين او الانتقال الى مناطقهم المحررة او اي ماوى اخر”، لافتا الى ان “عملية الاغلاق تجري من خلال لجنة حكومة فيها ممثليين من عدة دوائر”.وتسببت احداث حزيران الاسود في ديالى في انشاء 4 مخيمات للنازحين لاستيعاب الالاف الاسر النازحة من المناطق التي اجتاحها داعش”.انتهى 25 ف

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