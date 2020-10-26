الرشيد يعلن شمول كل فروعه بالمحافظات بقروض ترميم وحدات السكن

2020/10/26 | 13:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلن مصرف الرشيد، شمول كافة فروعه في بغداد والمحافظات بترويج معاملات منح قرض ترميم الوحدات السكنية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مبلغ القرض حدد بـ(40) مليون دينار لموظفي دوائر الدولة و(30) مليون دينار للمواطنين من غير الموظفين".

وأضاف أن "التعليمات التي وضعها المصرف تضمنت منح الموظفين الموطنة رواتبهم بدون كفيل أما غير الموطنة رواتبهم من الموظفين والمواطنين تمنح لهم بشرط الكفيل".

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