لماذا أصبحت ساعات روليكس المستعملة أغلى من الذهب؟

2020/10/26 | 13:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تعد ساعات شركة روليكس، التي تأسست قبل قرن من الزمن، وتحديدا عام 1905، عنوانا للوجاهة والثراء والنجاح، كما تعد العلامة الأشهر على الإطلاق للساعات الدقيقة والفاخرة التي يتهافت الموسرون على اقتنائها.

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