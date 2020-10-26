إحباط هجمات في الاقليم خطط لها حزب العمال

2020/10/26 | 13:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مجلس الأمن {الأسايش} في اقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن إحباط هجمات خطط لتنفيذها حزب العمال الكردستاني داخل الاقليم.

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