أبو ريشة يكشف فحوى اتصال مع النجيفي: وصف الدواعش بالثوار أصحاب الحقوق!

2020/10/26 | 13:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف رئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ احمد أبو ريشة، الاثنين، عن فحوى اتصال جمعه مع رئيس الجبهة العراقية أسامة النجيفي خلال اجتياح “ داعش” للمحافظات الغربية، مبينا أن النجيفي ابلغه بأن ليس جميعهم “دواعش” وان بينهم “ثوار لهم حقوق”.

وقال أبو ريشة في صفحته على الفيسبوك واطلعت عليه /المعلومة/، إن “النائب اسامة النجيفي كان رئيس مجلس النواب عندما هاجمنا الإرهاب اتصلت عليه لمساندتنا قبل ان تستباح الديار من الإرهابيين ، فصدمت لجوابه لنا بالقول :(ماكلهم داعش ) هنالك ثوار لهم حقوق”.

وأضاف أنه “سقطت الموصل نتيجة هذا المنطق الذي تبناه..



وسقطت الرمادي أيضا عندما كان نائب رئيس الجمهورية ، وعندما بدأ الحراك السياسي لغرض التهيئة للانتخابات ، وليس لديه منصب بدأ يطالب بالمغيبين وحقوق المكون السني”.

وختم أبو ريشية منشوره بالاية القرانية: “بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ”.



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