2020/10/26 | 13:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يعقد اجتماعا مع اللجنة القانونية ونواب محافظتي ” نينوى وكركوك ” لحسم ترتيب جداول الدوائر الانتخابية للمحافظتين المركز الخبري الوطني.

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