2020/10/26 | 13:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – كشفت هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة عن تفاصيل طلبٍ لرفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النُّوَّاب للدورة الحاليَّة، مُبيّنةً أنه جاء لغرض تبليغ النائب بأمر استقدامٍ صادرٍ بحقه على خلفيَّة قضيَّةٍ حققت فيها وأحالتها للقضاء.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الطلب، أفادت بمخاطبة محكمة التحقيق المُختصَّة في النظر بقضايا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تكشف عن تفاصيل طلبٍ لرفع الحصانة عن أحد أعضاء البرلمان تمهيداً لاستقدامه المركز الخبري الوطني.

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