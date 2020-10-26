نمو سوق السماعات الذكية العالمي بنسبة 21٪ بحلول 2021

2020/10/26 | 13:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف تقرير حديث أنه من المتوقع أن يصل سوق السماعات الذكية العالمي، بما في ذلك الشاشات الذكية، بقيادة Amazon Alexa والأجهزة التي تعمل بنظام Google Assistant ، إلى 163 مليون وحدة في عام 2021 بنمو 21٪، ومن المتوقع أن تصل قاعدة السماعات الذكية العالمية المثبتة إلى 640 مليون بحلول عام 2024.ومن المتوقع أن يصبح سوق السماعات الذكية العالمية أقوى في العام المقبل، فمن المحتمل أن تنتعش الأسواق خارج الصين وتساهم بجزء أكبر من النمو السنوي، حسبما جاء في تقرير شركة أبحاث السوق Canalys.وكشفت أبل عن HomePod mini في حدثها بأكتوبر، مما يشكل تحديًا كبيرا، إذ قال جيسون لو، مدير أبحاث Canalys: “لا يزال لدى أبل الكثير لإثباته لجذب المستخدمين، خاصة وأن HomePod mini يواجه أجهزة أخرى جديدة بقيمة 99 دولارًا ، وهى أكبر حجمًا ومع وجود مساعدين أكثر ذكاءً، كما يجب أن تقدم أبل تجربة المستخدم المتميزة المشهود لها من خلال الاستفادة من نظام الملكية الخاص بها للأجهزة والبرامج والخدمات”.وأضاف لو فى بيان: “إن HomePod mini سيمنح منافسيه فرصة للحصول على أموالهم إذا ثبت أن جودة الصوت أفضل على الرغم من حجمه الأصغر”.انتهى 25

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