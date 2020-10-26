المالية النيابية: الاتفاق على تمرير قانون العجز المالي

2020/10/26 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية، عزمها استضافة وزارة المالية والبنوك المرشحة للاقتراض منها وفق القانون الجديد الذي قرأت عليه قراءة أولى في مجلس النواب.

وبينت اللجنة وصول اتفاق لتمرير قانون تمويل العجز المالي بعد قراءته قراءة أولى، بعد إضافة بعض التعديلات على الصيغة التي أرسلتها الحكومة.



هذا وأكد برلمانيون أن البرلمان لديه تحفظات على قانون العجز المالي، حيث أن المبلغ المطلوب يتجاوز الأربعين ترليون دينار، وأن العجز الذي من الممكن تسديد الرواتب من خلاله، لا يتجاوز الثلاثة ترليونات للشهر الواحد.

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