الكاظمي: تظاهرات بغداد كانت استذكاراً سلمياً لأحداث تشرين

2020/10/26 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن تظاهرات بغداد كانت استذكاراً سلمياً لأحداث تشرين.

وفي تغريدة على تويتر، قال الكاظمي، إن المتظاهرين السلميين أثبتوا التزامهم ووطنيتهم، وكان هناك بعض المتجاوزين على القوات الأمنية التي أبدت أعلى درجات ضبط النفس والالتزام وقدّمت التضحيات.

ودعا الكاظمي الى جعل الأحداث التي رافقت التظاهرات دروساً للجميع..



مختتما تغريدته بعبارة “وحدتنا هي الأمل”.

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