الكعبي يجتمع باللجنة القانونية ونواب ” نينوى وكركوك ” لحسم جداول الدوائر الانتخابية

2020/10/26 | 13:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عقد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، اجتماعا مع اللجنة القانونية ونواب محافظتي ” نينوى وكركوك ” لحسم ترتيب جداول الدوائر الانتخابية للمحافظتين”.

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