الرشيد يعلن عن قروض لترميم الوحدات السكنية للموظفين والمواطنين

2020/10/26 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأعلن مصرف الرشيد، الاثنين، عن قروض لترميم الوحدات السكنية للموظفين والمواطنين، مشيراً إلى شمول جميع فروعه بترويج معاملات القروض في بغداد والمحافظات.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن المصرف قرر "منح قروض لترميم الوحدات السكنية للموظفين وبواقع 40 مليون دينار وللمواطنين بواقع 30 مليون دينار".

واضاف ان "التعليمات التي وضعها المصرف تضمنت منح الموظفين الموطنة رواتبهم بدون كفيل اما غير الموطنة رواتبهم من الموظفين والمواطنين تمنح لهم بشرط الكفيل".

واشار الى "شمول كافة فروعه في بغداد والمحافظات بترويج معاملات منح قرض ترميم الوحدات السكنية".

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