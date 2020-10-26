2020/10/26 | 13:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- ذكر موقع MacRumors المهتم بأخبار وتقنيات شركة آبل أن بعض مستخدمي هواتف iPhone 12 الجديدة اشتكوا من عيوب في أجهزتهم.



وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فإن “بعض مالكي هواتف iPhone 12 أشاروا إلى أنهم لم يلحظوا فرقا كبيرا بين الهواتف الجديدة وهواتف آيفون التي طرحتها آبل العام الماضي، خاصة عند التقاط الصور وتصوير مقاطع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المستخدمون يشتكون من عيوب في هواتف آيفون الجديدة وكالة الصحافة المستقلة.

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