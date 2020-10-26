2020/10/26 | 13:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة، الاثنين، عن تفاصيل طلبٍ لرفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النُّوَّاب للدورة الحاليَّة، فيما بينت أنه جاء لغرض تبليغ النائب بأمر استقدامٍ صادرٍ بحقه على خلفيَّة قضيَّةٍ حققت فيها وأحالتها للقضاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تكشف عن تفاصيل طلبٍ لرفع الحصانة عن نائب تمهيداً لاستقدامه) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تكشف عن تفاصيل طلبٍ لرفع الحصانة عن نائب تمهيداً لاستقدامه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).