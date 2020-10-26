2020/10/26 | 13:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شقيق القتيل الموقوف في مدينة مشهد الإيرانية، إن القوات الأمنية اعتدت على مهرداد سبهري، بالضرب والتعذيب لمدة 45 دقيقة، قبل أن يسلموه ميتا.

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