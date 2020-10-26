وزير النفط العراقي: الاتفاقات الأخيرة مع الشركات العالمية تقود لزيادة الإنتاج

2020/10/26 | 13:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الاثنين، إن الاتفاقات والتفاهمات الأخيرة مع الشركات العالمية من الممكن أن تؤدي لزيادة مساحة العمل والإنتاج واستقطاب الاستثمارات الخارجية في العراق. وقال عبد الجبار لوكالة الأنباء العراقية …

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